Посольство США в Україні через добу відреагувало на російський удар по Києву

Наслідки атаки по Києву 17 червня (Фото: ДСНС)

Посольство США в Україні відреагувало на масовану комбіновану російську атаку по Києву 17 червня, внаслідок якої у столиці загинуло щонайменше 24 людини. Дипломатичне представництво Сполучених Штатів висловило співчуття та наголосило, що атака "суперечить заклику президента Трампа зупинити вбивства".

Заява посольства з'явилася через добу після удару у соцмережі Х.

"Сьогодні, разом з усією Україною, ми приєднуємося до Дня жалоби в Києві за жертвами російської атаки 17 червня. 21 загиблих, серед них – громадянин США. Понад 134 поранених, серед них – діти. Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих", – йдеться у заяві.

Американське посольство наголосило, що російська атака суперечить намірам президента США Дональда Трампа зупинити російсько-українську війну.

"Цей безглуздий напад суперечить заклику президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні", – заявили дипломати.