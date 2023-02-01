UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посредников хватает, нет желания России: в Германии прокомментировали призыв к переговорам

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 19:25
Посредников хватает, нет желания России: в Германии прокомментировали призыв к переговорам - Фото
Штеффен Хебештрайт (Фото - EPA)

В правительстве Германии не видят предпосылок для успеха переговоров с Россией о прекращении войны. Об этом сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Хебештрайт прокомментровал инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, который предложил себя в качестве посредника на переговорах между Российе и Украиной во время визита в Бразилию канцлера Германии Олафа Шольца.

"Сейчас нет недостатка в возможных посредниках, но нет никаких признаков, что российская сторона готова прекратить агрессивную войну против Украины, вывести войска и пойти на честные и прозрачные мирные переговоры", – сказал Хебештрайт.

Он также напомнил, что в качестве посредников уже предлагали свои кандидатуры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а вчера к нему присоединился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.  

Хебештрайт считает, что такие идеи сейчас непродуктивны, поскольку Россия не готова идти навстречу никаким посредническим усилиям.

  • 28 января Шольц заявил, что мир не должен позволить российскому диктатору Владимиру Путину "идти своим путем" и продолжать неоимперскую кампанию. 
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Луис Инасиу Лула да Силва Германия переговоры умиротворение посредничество Штеффен Хебештрайт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 