Посредников хватает, нет желания России: в Германии прокомментировали призыв к переговорам

В правительстве Германии не видят предпосылок для успеха переговоров с Россией о прекращении войны. Об этом сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает Deutsche Welle.

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Хебештрайт прокомментровал инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, который предложил себя в качестве посредника на переговорах между Российе и Украиной во время визита в Бразилию канцлера Германии Олафа Шольца.

"Сейчас нет недостатка в возможных посредниках, но нет никаких признаков, что российская сторона готова прекратить агрессивную войну против Украины, вывести войска и пойти на честные и прозрачные мирные переговоры", – сказал Хебештрайт.

Он также напомнил, что в качестве посредников уже предлагали свои кандидатуры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а вчера к нему присоединился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Хебештрайт считает, что такие идеи сейчас непродуктивны, поскольку Россия не готова идти навстречу никаким посредническим усилиям.

28 января Шольц заявил, что мир не должен позволить российскому диктатору Владимиру Путину "идти своим путем" и продолжать неоимперскую кампанию.

Сергій Бережний

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