Посредников хватает, нет желания России: в Германии прокомментировали призыв к переговорам
В правительстве Германии не видят предпосылок для успеха переговоров с Россией о прекращении войны. Об этом сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает Deutsche Welle.
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Хебештрайт прокомментровал инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, который предложил себя в качестве посредника на переговорах между Российе и Украиной во время визита в Бразилию канцлера Германии Олафа Шольца.
"Сейчас нет недостатка в возможных посредниках, но нет никаких признаков, что российская сторона готова прекратить агрессивную войну против Украины, вывести войска и пойти на честные и прозрачные мирные переговоры", – сказал Хебештрайт.
Он также напомнил, что в качестве посредников уже предлагали свои кандидатуры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а вчера к нему присоединился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Хебештрайт считает, что такие идеи сейчас непродуктивны, поскольку Россия не готова идти навстречу никаким посредническим усилиям.
- 28 января Шольц заявил, что мир не должен позволить российскому диктатору Владимиру Путину "идти своим путем" и продолжать неоимперскую кампанию.
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