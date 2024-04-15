Постпред Израиля в ООН призвал мир прислушаться к Зеленскому и "проснуться"

Гилад Эрдан привел слова президента: "Звук иранских беспилотников "шахед", инструмент террора, одинаковый в небе над Ближним Востоком и Европой"

Гилад Эрдан (Фото: ЕРА)

Постпред Израиля в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан призвал мировых лидеров прислушаться к словам президента Владимира Зеленского, заявившего, что "звук "шахеда" одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой".

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"Президент Зеленский, осуждая иранскую атаку минувшей ночью, сказал: "Звук иранских беспилотников "шахед", инструмента террора, одинаковый в небе над Ближним Востоком и Европой, и этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира". Прислушайтесь к президенту Зеленскому и проснитесь", – сказал Эрдан на специальном заседании Совбеза ООН по иранской атаке на Израиль.

Он напомнил, что значительное количество украинских мирных граждан погибло в результате регулярных воздушных атак со стороны России, в том числе из-за ударных дронов "шахеды", которые Тегеран передал Москве.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

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