Постпред Ізраїлю в ООН закликав світ дослухатись до Зеленського та "прокинутись"

Гілад Ердан навів слова президента: "Звук іранських безпілотників "шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою"

Гілад Ердан (Фото: ЕРА)

Постпред Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан закликав світових лідерів дослухатись до слів президента Володимира Зеленського, який заявив, що "звук "шахеда" однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: "Звук іранських безпілотників "шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу". Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтеся", – сказав Ердан на спеціальному засіданні Радбезу ООН щодо іранської атаки на Ізраїль.

Він нагадав, що значна кількість українських мирних громадян загинула внаслідок регулярних повітряних атак з боку Росії, зокрема й через ударні дрони "шахеди", які Тегеран передав Москві.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

Читайте також: Сенатор: Лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю та Україні