Постпред Ізраїлю в ООН закликав світ дослухатись до Зеленського та "прокинутись"
Постпред Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан закликав світових лідерів дослухатись до слів президента Володимира Зеленського, який заявив, що "звук "шахеда" однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою".
"Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: "Звук іранських безпілотників "шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу". Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтеся", – сказав Ердан на спеціальному засіданні Радбезу ООН щодо іранської атаки на Ізраїль.
Він нагадав, що значна кількість українських мирних громадян загинула внаслідок регулярних повітряних атак з боку Росії, зокрема й через ударні дрони "шахеди", які Тегеран передав Москві.
- Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.
- Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.
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