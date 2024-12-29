Постпред Украины в ООН: Вступление в НАТО сейчас не в приоритете

Андрей Мельник (Фото: x.com/MelnykAndrij)

Вступление Украины в НАТО по-прежнему на повестке дня, но сейчас не занимает центральное значение. Главным является вопрос о гарантиях безопасности, сообщил постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник в интервью Berliner Morgenpost.

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По словам Мельника, соглашение о гарантиях безопасности для Украины должно выходить за рамки "чисто политических обещаний", которые подобны Будапештскому меморандуму 1994 года.

"Наши партнеры должны тщательно записать, какие военные средства они будут использовать для защиты Украины, если Россия снова нападет на нее", – отметил постпред Украины в ООН.

Он уточнил, что гарантии безопасности могут быть как двусторонними, так и многосторонними договорами со странами Евросоюза и НАТО.

Украине нужны "твердые обязательства" от партнеров в сфере обороны. Они являются обязательными в соответствии с международным правом в случае, если Украина снова окажется под угрозой или нападением со стороны России.

Кроме того, гарантии безопасности могут быть частью большого мирного договора с Россией, отметил Мельник.