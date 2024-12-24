Кулеба: Украина лет через 10 может напасть на РФ. Предотвратить это может членство в НАТО
Украина лет через 10 может напасть на Россию из соображений мести. Единственный реальный способ это предотвратить – сделать Украину членом НАТО, заявил в интервью Kyiv Independent бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, примерно через 10 лет он ожидает появления в Украине политиков и политических сил, движимых местью.
"Это может показаться нелогичным, но единственный способ сдержать Украину от развязывания войны с Россией – сделать ее членом НАТО. Чтобы связать ее юридическими обязательствами не подвергать своих союзников риску войны с Россией", – заявил экс-министр.
Кулеба отметил, что считает это "дешевой сделкой" ради прекращения огня.
При этом он отметил, что никто не сможет точно сказать, останутся ли в рамках этой сделки некоторые территории Украины оккупированы Россией.
"Никто не может вам сказать сейчас каковы будут параметры сделки. История преподносит много уроков, когда территории были оккупированы десятилетиями, а затем освобождены своей родиной, как, например, Эльзас во Франции", – резюмировал бывший глава украинского МИД.
- 16 декабря Кулеба заявлял, что Украина будет в НАТО через 10-20 лет и поддержал идею миротворцев.
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- 23 декабря сообщалось, что украинцы считают вступление в НАТО эффективнее восстановления ядерного статуса. Такие данные показал опрос.