Кулеба: Украина лет через 10 может напасть на РФ. Предотвратить это может членство в НАТО

По словам экс-министра, для НАТО это "дешевая сделка"

Дмитрий Кулеба (Фото: x.com/DmytroKuleba)

Украина лет через 10 может напасть на Россию из соображений мести. Единственный реальный способ это предотвратить – сделать Украину членом НАТО, заявил в интервью Kyiv Independent бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, примерно через 10 лет он ожидает появления в Украине политиков и политических сил, движимых местью.

"Это может показаться нелогичным, но единственный способ сдержать Украину от развязывания войны с Россией – сделать ее членом НАТО. Чтобы связать ее юридическими обязательствами не подвергать своих союзников риску войны с Россией", – заявил экс-министр.

Кулеба отметил, что считает это "дешевой сделкой" ради прекращения огня.

При этом он отметил, что никто не сможет точно сказать, останутся ли в рамках этой сделки некоторые территории Украины оккупированы Россией.

"Никто не может вам сказать сейчас каковы будут параметры сделки. История преподносит много уроков, когда территории были оккупированы десятилетиями, а затем освобождены своей родиной, как, например, Эльзас во Франции", – резюмировал бывший глава украинского МИД.