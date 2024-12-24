Кулеба: Україна років за 10 може напасти на РФ. Запобігти цьому може членство в НАТО

За словами ексміністра, для НАТО це "дешева угода"

Дмитро Кулеба (Фото: x.com/DmytroKuleba)

Україна років через 10 може напасти на Росію з міркувань помсти. Єдиний реальний спосіб цьому запобігти – зробити Україну членом НАТО, заявив у інтерв'ю Kyiv Independent колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, приблизно через 10 років він очікує на появу в Україні політиків і політичних сил, якими рухає помста.

"Це може здатися нелогічним, але єдиний спосіб стримати Україну від розв'язання війни з Росією – зробити її членом НАТО. Щоб зв'язати її юридичними зобов'язаннями не наражати своїх союзників на ризик війни з Росією", – заявив ексміністр.

Кулеба зазначив, що вважає це "дешевою угодою" задля припинення вогню.

Водночас він зазначив, що ніхто не зможе точно сказати, чи залишаться в межах цієї угоди деякі території України, окуповані Росією.

"Ніхто не може вам сказати зараз, які будуть параметри угоди. Історія підносить багато уроків, коли території були окуповані десятиліттями, а потім звільнені своєю батьківщиною, як, наприклад, Ельзас у Франції", – резюмував колишній глава українського МЗС.