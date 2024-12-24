Кулеба: Україна років за 10 може напасти на РФ. Запобігти цьому може членство в НАТО
Україна років через 10 може напасти на Росію з міркувань помсти. Єдиний реальний спосіб цьому запобігти – зробити Україну членом НАТО, заявив у інтерв'ю Kyiv Independent колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, приблизно через 10 років він очікує на появу в Україні політиків і політичних сил, якими рухає помста.
"Це може здатися нелогічним, але єдиний спосіб стримати Україну від розв'язання війни з Росією – зробити її членом НАТО. Щоб зв'язати її юридичними зобов'язаннями не наражати своїх союзників на ризик війни з Росією", – заявив ексміністр.
Кулеба зазначив, що вважає це "дешевою угодою" задля припинення вогню.
Водночас він зазначив, що ніхто не зможе точно сказати, чи залишаться в межах цієї угоди деякі території України, окуповані Росією.
"Ніхто не може вам сказати зараз, які будуть параметри угоди. Історія підносить багато уроків, коли території були окуповані десятиліттями, а потім звільнені своєю батьківщиною, як, наприклад, Ельзас у Франції", – резюмував колишній глава українського МЗС.
- 16 грудня Кулеба заявляв, що Україна буде в НАТО через 10-20 років і підтримав ідею миротворців.
- 20 грудня представник НАТО заявив, що Альянс має намір збільшити свою присутність в Україні у 2025 році.
- 23 грудня повідомлялося, що українці вважають вступ до НАТО ефективнішим за відновлення ядерного статусу. Такі дані показало опитування.