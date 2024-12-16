Кулеба вважає, що Україна буде в НАТО через 10-20 років. Підтримав ідею миротворців

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Деякі члени Північноатлантичного альянсу готові запропонувати Україні членство через одне, а то й два десятиліття, вважає колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В інтерв'ю The Times він заявив, що потенційне розгортання миротворчої місії європейських країн в Україні може бути хорошим рішенням як надання гарантій безпеки.

За словами Кулеби, деякі представники НАТО готові запропонувати Україні приєднання до Альянсу лише через 10–20 років. Водночас він прогнозує, що Київ відкине такий підхід, "адже це означатиме, що Україна залишатиметься під загрозою нових атак з боку Росії".

Він наголосив, що цілі покоління політиків у Європі та на Заході виховувались на ідеї діалогу й компромісу як найкращих способів досягнення миру. Тому всі їхні дії стосовно російського диктатора Володимира Путіна базувалися на цих двох концептах.

"Ця стратегія провалилася, тому що Путін зробив свій вибір. Йому не потрібні компроміси чи поступки. Для нього перемога — це підкорення України. Кінець цієї війни полягатиме в тому, що виживе хтось один: або Україна, або Путін", – зазначив колишній глава МЗС.

На його думку, одним із рішень щодо надання гарантій безпеки Україні може стати розгортання британських і французьких миротворців на лінії фронту в очікуванні вступу України до НАТО.