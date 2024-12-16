Кулеба считает, что Украина будет в НАТО через 10-20 лет. Поддержал идею миротворцев
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Некоторые члены Североатлантического альянса готовы предложить Украине членство через одно, а то и два десятилетия, считает бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В интервью The Times он заявил, что потенциальное развертывание миротворческой миссии европейских стран в Украине может быть хорошим решением в качестве предоставления гарантий безопасности.

По словам Кулебы, некоторые представители НАТО готовы предложить Украине присоединение к Альянсу только через 10–20 лет. В то же время он прогнозирует, что Киев отвергнет такой подход, "ведь это будет означать, что Украина будет оставаться под угрозой новых атак со стороны России".

Он подчеркнул, что целые поколения политиков в Европе и на Западе воспитывались на идеях диалога и компромисса как лучших способов достижения мира. Поэтому все их действия по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину базировались на этих двух концептах.

"Эта стратегия провалилась, потому что Путин сделал свой выбор. Ему не нужны компромиссы или уступки. Для него победа — это подчинение Украины. Конец этой войны будет заключаться в том, что выживет кто-то один: либо Украина, либо Путин", – отметил бывший глава. МИД.

По его мнению, одним из решений по обеспечению безопасности Украины может стать развертывание британских и французских миротворцев на линии фронта в ожидании вступления Украины в НАТО.

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