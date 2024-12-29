Постпред України в ООН: Вступ до НАТО зараз не у пріоритеті

Андрій Мельник (Фото: x.com/MelnykAndrij)

Вступ України до НАТО, як і раніше, на порядку денному, але зараз не має центрального значення. Найголовніше питання щодо гарантій безпеки, повідомив постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник в інтерв'ю Berliner Morgenpost.

За словами Мельника, угода про гарантії безпеки для України має виходити за межі "чисто політичних обіцянок", які подібні до Будапештського меморандуму 1994 року.

"Наші партнери повинні ретельно записати, які військові засоби вони використовуватимуть для захисту України, якщо Росія знову нападе на неї", – наголосив постпред України в ООН.

Він уточнив, що гарантії безпеки можуть бути як двосторонніми, так і багатосторонніми договорами з країнами Євросоюзу та НАТО.

Україна потребує "твердих зобов'язань" від партнерів у сфері оборони. Вони є обов'язковими відповідно до міжнародного права у разі, якщо Україна знову опиниться під загрозою чи нападом з боку Росії.

Окрім того, гарантії безпеки можуть бути частиною великого мирного договору із Росією, зазначив Мельник.