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Потери авиации России. BBC пишет, что за большую войну уничтожено как минимум 197 летчиков

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 17:14
Потери авиации России. BBC пишет, что за большую войну уничтожено как минимум 197 летчиков - Фото
Вертолеты Ка-52 (Фото: EPA/TATYANA ZENKOVICH)

За время большой войны Россия потеряла по меньшей мере 197 военных летчиков. Об этом сказано в исследовании российского филиала службы BBC.

Журналистам удалось зафиксировать как минимум 197 убитых летчиков оккупационной армии.

Отмечается, что это штучные специалисты, на подготовку каждого из них требуется не менее шести лет и более $3 млн. 

Также BBC заявляет, что за время наступления Сил обороны в Запорожской области армия России потеряла как минимум семь летчиков, включая полковника Виталия Табачникова, который управлял ударным вертолетом Ка-52, а также командира вертолетного звена майора Григория Азанова.

В это число не входят 13 погибших летчиков, которых уничтожили террористы группы Вагнера во время "восстания" в конце июня 2023 года. 

  • По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на 10 ноября, россияне потеряли 322 самолета и 324 вертолета. 
  • У России возникли проблемы с модернизацией стратегической авиации, в частности, бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, заявляли в разведке.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что до конца 2023 года россияне могут нарастить количество авиации до восьми смешанных авиационных дивизий — это сотни самолетов и вертолетов.

Читайте также: Залужный: F-16 уже будут менее полезны. Россия улучшила ПВО, С-400 долетает до Днепра 

Дмитрий Гриниченко
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