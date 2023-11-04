Разведка: У РФ проблемы со стратегической авиацией — сложно с модернизацией Ту-160 и Ту-95

У России возникли проблемы с модернизацией стратегической авиации, в частности, бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что оккупанты не могут преодолеть трудности в совершенствовании воздушного компонента стратегических ядерных сил.

Отмечается, что в пределах частичной модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 россияне должны ежегодно обрабатывать один-два самолета.

Запланированная на 2023 год поставка новых бомбардировщиков Ту-160М2 перенесена на более поздний срок, поскольку враг так и не смог возобновить производство новой версии двигателей НК-32.

ГУР пишет, что проблемы с ядерными силами РФ вызваны санкциями со стороны западных стран, а также неспособностью научно-технической и промышленной баз Москвы производить необходимые компоненты на замену импортным.

4 октября президент Зеленский, ссылаясь на прогнозы ГУР, заявил, что до конца года Россия усилит ядерные угрозы.

Пропагандистка РФ Симоньян призвала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Секретарь СНБО Данилов отреагировал – говорит, что россияне не знают, чем угрожать Украине, а потому начинают возвращать ядерный шантаж.

По данным ГУР, Россия с лета готовит ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано.

18 октября Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. У Кулебы призвали мир отреагировать на очередные провокации со стороны Москвы. Читайте также: Путин продолжает ядерный шантаж. Россия отозвала ратификацию договора о запрете испытаний

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