Разведка: У РФ проблемы со стратегической авиацией — сложно с модернизацией Ту-160 и Ту-95
04.11.2023, 11:44
Стратегический бомбардировщик Ту-160 (Фото: ресурс оккупантов)
У России возникли проблемы с модернизацией стратегической авиации, в частности, бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики заявляют, что оккупанты не могут преодолеть трудности в совершенствовании воздушного компонента стратегических ядерных сил.
Отмечается, что в пределах частичной модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 россияне должны ежегодно обрабатывать один-два самолета.
Запланированная на 2023 год поставка новых бомбардировщиков Ту-160М2 перенесена на более поздний срок, поскольку враг так и не смог возобновить производство новой версии двигателей НК-32.
ГУР пишет, что проблемы с ядерными силами РФ вызваны санкциями со стороны западных стран, а также неспособностью научно-технической и промышленной баз Москвы производить необходимые компоненты на замену импортным.
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