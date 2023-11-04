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Разведка: У РФ проблемы со стратегической авиацией — сложно с модернизацией Ту-160 и Ту-95

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 11:44
Разведка: У РФ проблемы со стратегической авиацией — сложно с модернизацией Ту-160 и Ту-95 - Фото
Стратегический бомбардировщик Ту-160 (Фото: ресурс оккупантов)

У России возникли проблемы с модернизацией стратегической авиации, в частности, бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Разведчики заявляют, что оккупанты не могут преодолеть трудности в совершенствовании воздушного компонента стратегических ядерных сил.
Отмечается, что в пределах частичной модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 россияне должны ежегодно обрабатывать один-два самолета. 
Запланированная на 2023 год поставка новых бомбардировщиков Ту-160М2 перенесена на более поздний срок, поскольку враг так и не смог возобновить производство новой версии двигателей НК-32. 
ГУР пишет, что проблемы с ядерными силами РФ вызваны санкциями со стороны западных стран, а также неспособностью научно-технической и промышленной баз Москвы производить необходимые компоненты на замену импортным. 
  • 4 октября президент Зеленский, ссылаясь на прогнозы ГУР, заявил, что до конца года Россия усилит ядерные угрозы.
  • Пропагандистка РФ Симоньян призвала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Секретарь СНБО Данилов отреагировал – говорит, что россияне не знают, чем угрожать Украине, а потому начинают возвращать ядерный шантаж.
  • По данным ГУР, Россия с лета готовит ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано.
  • 18 октября Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. У Кулебы призвали мир отреагировать на очередные провокации со стороны Москвы.

Читайте также: Путин продолжает ядерный шантаж. Россия отозвала ратификацию договора о запрете испытаний

Дмитрий Гриниченко
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