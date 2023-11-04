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Розвідка: У РФ проблеми зі стратегічною авіацією, складно з модернізацією Ту-160 і Ту-95

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 11:44
Розвідка: У РФ проблеми зі стратегічною авіацією, складно з модернізацією Ту-160 і Ту-95 - Фото
Стратегічний бомбардувальник Ту-160 (Фото: ресурс окупантів)

У Росії виникли проблеми з модернізацією стратегічної авіації, зокрема бомбардувальників Ту-160 і Ту-95. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Розвідники заявляють, що окупанти не можуть подолати труднощі щодо вдосконалення повітряного компонента стратегічних ядерних сил.
Зазначається, що в межах часткової модернізації стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95 росіяни мають щорічно обробляти один-два літаки.
Заплановане на 2023 рік постачання нових бомбардувальників Ту-160М2 перенесено на пізніший термін, оскільки ворог так і не зміг відновити виробництво нової версії двигунів НК-32.
ГУР пише, що проблеми з ядерними силами РФ викликані санкціями з боку західних країн, а також нездатністю науково-технічної та промислової баз Москви виробляти необхідні компоненти на заміну імпортним.
  • 4 жовтня президент Зеленський, посилаючись на прогнози ГУР, заявив, що до кінця року Росія посилить ядерні погрози.
  • Пропагандистка РФ Симоньян закликала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Секретар РНБО Данілов відреагував – каже, що росіяни не знають чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.
  • За даними ГУР, Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу зарано.
  • 18 жовтня Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Кулеби закликали світ відреагувати на чергові провокації з боку Москви.

Читайте також: Путін продовжує ядерний шантаж. Росія відкликала ратифікацію договору про заборону випробувань

Дмитро Гриниченко
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