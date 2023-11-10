Втрати авіації Росії. BBC пише, що за велику війну знищено щонайменше 197 льотчиків — деталі

За час великої війни Росія втратила щонайменше 197 військових льотчиків. Про це сказано у дослідженні російської філії служби ВВС.

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Журналістам вдалося зафіксувати щонайменше 197 убитих льотчиків окупаційної армії.

Наголошується, що це штучні фахівці, на підготовку кожного з них потрібно не менше шести років і понад $3 млн.

Також BBC заявляє, що за час наступу Сил оборони в Запорізькій області армія Росії втратила щонайменше сімох льотчиків, серед них і полковника Віталія Табачникова, який керував ударним вертольотом Ка-52, а також командира вертолітної ланки майора Григорія Азанова.

До цього числа не входять 13 загиблих льотчиків, яких знищили терористи групи Вагнера під час повстання наприкінці червня 2023 року.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України на 10 листопада, росіяни втратили 322 літаки та 324 вертольоти.

У Росії виникли проблеми з модернізацією стратегічної авіації, зокрема бомбардувальників Ту-160 і Ту-95, заявляли в розвідці.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що до кінця 2023 року росіяни можуть наростити кількість авіації до восьми змішаних авіаційних дивізій – це сотні літаків і гелікоптерів.

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