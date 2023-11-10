Втрати авіації Росії. BBC пише, що за велику війну знищено щонайменше 197 льотчиків — деталі
За час великої війни Росія втратила щонайменше 197 військових льотчиків. Про це сказано у дослідженні російської філії служби ВВС.
Журналістам вдалося зафіксувати щонайменше 197 убитих льотчиків окупаційної армії.
Наголошується, що це штучні фахівці, на підготовку кожного з них потрібно не менше шести років і понад $3 млн.
Також BBC заявляє, що за час наступу Сил оборони в Запорізькій області армія Росії втратила щонайменше сімох льотчиків, серед них і полковника Віталія Табачникова, який керував ударним вертольотом Ка-52, а також командира вертолітної ланки майора Григорія Азанова.
До цього числа не входять 13 загиблих льотчиків, яких знищили терористи групи Вагнера під час повстання наприкінці червня 2023 року.
- За даними Генерального штабу Збройних Сил України на 10 листопада, росіяни втратили 322 літаки та 324 вертольоти.
- У Росії виникли проблеми з модернізацією стратегічної авіації, зокрема бомбардувальників Ту-160 і Ту-95, заявляли в розвідці.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що до кінця 2023 року росіяни можуть наростити кількість авіації до восьми змішаних авіаційних дивізій – це сотні літаків і гелікоптерів.
Читайте також: Залужний: F-16 уже буде менш корисним. Росія покращила ППО, С-400 долітає до Дніпра
Коментарі