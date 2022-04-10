Потери оккупантов: за день ликвидировано еще 200 россиян, 17 танков, самолет и вертолет
За 45 дней войны против Украины российские войска потеряли 722 танка, 152 самолета, 137 вертолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 19 300, сообщает Генштаб ВСУ.
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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 10 апреля ориентировочно составили:
→ личного состава – около 19 300 человек (+200 за день);
→ танков – 722 (+17);
→ боевых бронированных машин – 1911 (+16);
→ артиллерийских систем – 342 (+7);
→ РСЗО – 108;
→ средств ПВО – 55;
→ самолетов – 152 (+1);
→ вертолетов – 137 (+1);
→ автомобильной техники – 1384 (+21);
→ кораблей/катеров – 7;
→ цистерн с ГСМ – 76;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
→ специальной техники – 25;
→ пусковых установок ОТРК – 4.
В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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