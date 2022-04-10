Потери оккупантов: за день ликвидировано еще 200 россиян, 17 танков, самолет и вертолет

За 45 дней войны против Украины российские войска потеряли 722 танка, 152 самолета, 137 вертолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 19 300, сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 10 апреля ориентировочно составили:

→ личного состава – около 19 300 человек (+200 за день);

→ танков – 722 (+17);

→ боевых бронированных машин – 1911 (+16);

→ артиллерийских систем – 342 (+7);

→ РСЗО – 108;

→ средств ПВО – 55;

→ самолетов – 152 (+1);

→ вертолетов – 137 (+1);

→ автомобильной техники – 1384 (+21);

→ кораблей/катеров – 7;

→ цистерн с ГСМ – 76;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;

→ специальной техники – ​​25;

→ пусковых установок ОТРК – 4.

В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Оксана Житнюк

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