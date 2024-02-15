Потери России идут к 400 000. Минус 950 человек, БДК "Цезарь Куников", 86 единиц техники

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 950 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Минометчики ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 950 солдат и офицеров, 86 единиц техники, 54 артиллерийские системы и один корабль за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 83 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Работино, Вербового и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 399090 (+950),

— танков — 6442 (+9),

— боевых бронированных машин — 12090 (+47),

— артиллерийских систем — 9620 (+54),

— РСЗО — 984,

— средств ПВО — 671,

— самолетов — 332,

— вертолетов — 325,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 7404 (+33),

— крылатых ракет — 1882,

— кораблей/катеров — 25 (+1),

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12691 (+29),

— специальной техники — 1524 (+1).

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Авдеевке тяжелая, однако не критическая, а все решат "решительные действия" одной из сторон.

Главнокомандующий ВСУ и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, где оперативная обстановка остается чрезвычайно сложной и напряженной.

Пресс-офицер ОСГВ "Таврия" сообщил, что в Авдеевке никто не держится "за груды камней и обгоревшего железа", поскольку приоритетом для командования остается сохранение жизней бойцов.

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