Потери России идут к 400 000. Минус 950 человек, БДК "Цезарь Куников", 86 единиц техники
Российская армия потеряла 950 солдат и офицеров, 86 единиц техники, 54 артиллерийские системы и один корабль за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 83 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Работино, Вербового и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 399090 (+950),
— танков — 6442 (+9),
— боевых бронированных машин — 12090 (+47),
— артиллерийских систем — 9620 (+54),
— РСЗО — 984,
— средств ПВО — 671,
— самолетов — 332,
— вертолетов — 325,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 7404 (+33),
— крылатых ракет — 1882,
— кораблей/катеров — 25 (+1),
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12691 (+29),
— специальной техники — 1524 (+1).
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Авдеевке тяжелая, однако не критическая, а все решат "решительные действия" одной из сторон.
- Главнокомандующий ВСУ и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, где оперативная обстановка остается чрезвычайно сложной и напряженной.
- Пресс-офицер ОСГВ "Таврия" сообщил, что в Авдеевке никто не держится "за груды камней и обгоревшего железа", поскольку приоритетом для командования остается сохранение жизней бойцов.
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