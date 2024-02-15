Втрати Росії йдуть до 400 000. Мінус 950 осіб, ВДК "Цезар Куніков" і 86 одиниць техніки
Російська армія втратила 950 солдатів і офіцерів, 86 одиниць техніки, 54 артилерійські системи та один корабель за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 83 бойові зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Роботиного, Вербового та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 399090 (+950),
- танків – 6442 (+9),
- бойових броньованих машин – 12090 (+47),
- артилерійських систем – 9620 (+54),
- РСЗВ – 984,
- засобів ППО – 671,
- літаків – 332,
- вертольотів – 325,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7404 (+33),
- крилатих ракет – 1882,
- кораблів/катерів – 25 (+1),
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки й автоцистерн – 12691 (+29),
- спеціальної техніки – 1524 (+1).
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ситуація в Авдіївці важка, проте не критична, а все вирішать "рішучі дії" однієї зі сторін.
- Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках, де оперативна обстановка залишається надзвичайно складною й напруженою.
- Пресофіцер ОСУВ "Таврія" повідомив, що в Авдіївці ніхто не тримається "за купи каміння й обгорілого заліза", оскільки пріоритетом для командування залишається збереження життів бійців.
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