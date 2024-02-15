Втрати Росії йдуть до 400 000. Мінус 950 осіб, ВДК "Цезар Куніков" і 86 одиниць техніки

Збройні Сили України "відмінусували" 950 російських окупантів за добу боїв на фронті

Мінометники ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 950 солдатів і офіцерів, 86 одиниць техніки, 54 артилерійські системи та один корабель за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 83 бойові зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Роботиного, Вербового та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 399090 (+950),

- танків – 6442 (+9),

- бойових броньованих машин – 12090 (+47),

- артилерійських систем – 9620 (+54),

- РСЗВ – 984,

- засобів ППО – 671,

- літаків – 332,

- вертольотів – 325,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7404 (+33),

- крилатих ракет – 1882,

- кораблів/катерів – 25 (+1),

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки й автоцистерн – 12691 (+29),

- спеціальної техніки – 1524 (+1).

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ситуація в Авдіївці важка, проте не критична, а все вирішать "рішучі дії" однієї зі сторін.

Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках, де оперативна обстановка залишається надзвичайно складною й напруженою.

Пресофіцер ОСУВ "Таврія" повідомив, що в Авдіївці ніхто не тримається "за купи каміння й обгорілого заліза", оскільки пріоритетом для командування залишається збереження життів бійців.

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