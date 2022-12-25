Потери России от Генштаба: ВСУ уничтожили 620 оккупантов и пять танков за минувшие сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов и пять танков противника за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляли в утренней сводке, что ВСУ за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — около 102050 (+620),

— танков — 3011 (+5),

— боевых бронированных машин — 6010 (+16),

— артиллерийских систем — 1991 (+3),

— РСЗО — 418,

— средств ПВО — 212,

— самолетов — 283,

— вертолетов — 267,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1706,

— крылатых ракет — 653,

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4635 (+8),

— специальной техники — 178.

Читайте также: Бахмут. За сутки РФ потеряла более 100 человек убитыми и около 200 ранеными — ВСУ

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.