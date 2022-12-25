Потери России от Генштаба: ВСУ уничтожили 620 оккупантов и пять танков за минувшие сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов и пять танков противника за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляли в утренней сводке, что ВСУ за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — около 102050 (+620),
— танков — 3011 (+5),
— боевых бронированных машин — 6010 (+16),
— артиллерийских систем — 1991 (+3),
— РСЗО — 418,
— средств ПВО — 212,
— самолетов — 283,
— вертолетов — 267,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1706,
— крылатых ракет — 653,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4635 (+8),
— специальной техники — 178.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- ВСУ замедлили продвижение россиян в районе Бахмута, противник может инициировать оперативную паузу, заявили в ISW.
- Недавно ВСУ отбили атаки российских оккупантов в более 15 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей за сутки.
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