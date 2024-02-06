Потери России продолжают расти, 1020 оккупантов и огромное количество техники — сводка

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 1020 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1020 солдат и офицеров, а также 103 единицы техники и 18 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 126 боевых столкновениях на фронте, армия РФ наступает в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 390 580 (+1020),

— танков — 6365 (+17),

— боевых бронированных машин — 11 857 (+35),

— артиллерийских систем — 9367 (+18),

— РСЗО — 979,

— средств ПВО — 665 (+1),

— самолетов — 332,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7173,

— крылатых ракет — 1848,

— кораблей/катеров — 24,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12 453 (+41),

— специальной техники — 1496 (+10).

2 февраля лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что на следующей неделе верхняя палата будет голосовать за законопроект о национальной безопасности, содержащий двухпартийное соглашение по безопасности границ и помощь Украине и Израилю.

На следующий день лидер большинства в Палате представителей республиканец Майк Джонсон неожиданно заявил, что Палата проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю на $17,6 млрд, что не предусматривает дополнительного финансирования для поддержки Украины.

4 февраля Белый дом подверг критике заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который в субботу вечером анонсировал отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю – без денег для Украины.

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