Потери России продолжают расти, 1020 оккупантов и огромное количество техники — сводка
Российская армия потеряла 1020 солдат и офицеров, а также 103 единицы техники и 18 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 126 боевых столкновениях на фронте, армия РФ наступает в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 390 580 (+1020),
— танков — 6365 (+17),
— боевых бронированных машин — 11 857 (+35),
— артиллерийских систем — 9367 (+18),
— РСЗО — 979,
— средств ПВО — 665 (+1),
— самолетов — 332,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7173,
— крылатых ракет — 1848,
— кораблей/катеров — 24,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12 453 (+41),
— специальной техники — 1496 (+10).
- 2 февраля лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что на следующей неделе верхняя палата будет голосовать за законопроект о национальной безопасности, содержащий двухпартийное соглашение по безопасности границ и помощь Украине и Израилю.
- На следующий день лидер большинства в Палате представителей республиканец Майк Джонсон неожиданно заявил, что Палата проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю на $17,6 млрд, что не предусматривает дополнительного финансирования для поддержки Украины.
- 4 февраля Белый дом подверг критике заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который в субботу вечером анонсировал отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю – без денег для Украины.
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