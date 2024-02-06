Втрати Росії і далі зростають, 1020 окупантів та величезна кількість техніки – зведення

Збройні Сили України "відмінусували" 1020 російських окупантів за добу боїв на фронті

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1020 солдатів і офіцерів, а також 103 одиниці техніки та 18 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 126 бойових зіткнень на фронті, армія РФ наступає в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 390 580 (+1020),

– танків – 6365 (+17),

– бойових броньованих машин – 11 857 (+35),

– артилерійських систем – 9367 (+18),

– РСЗВ – 979,

– засобів ППО – 665 (+1),

– літаків – 332,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7173,

– крилатих ракет – 1848,

– кораблів/катерів – 24,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41),

– спеціальної техніки – 1496 (+10).

2 лютого лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що наступного тижня верхня палата голосуватиме за законопроєкт про національну безпеку, що містить двопартійну угоду з безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю.

Наступного дня лідер більшості в Палаті представників республіканець Майк Джонсон зненацька заявив, що Палата проголосує за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на $17,6 млрд, що не передбачає додаткового фінансування для підтримки України.

4 лютого Білий дім розкритикував заяву спікера Палати представників Майка Джонсона, який у суботу ввечері анонсував окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю – без грошей для України.

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