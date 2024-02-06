Втрати Росії і далі зростають, 1020 окупантів та величезна кількість техніки – зведення
Російська армія втратила 1020 солдатів і офіцерів, а також 103 одиниці техніки та 18 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 126 бойових зіткнень на фронті, армія РФ наступає в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 390 580 (+1020),
– танків – 6365 (+17),
– бойових броньованих машин – 11 857 (+35),
– артилерійських систем – 9367 (+18),
– РСЗВ – 979,
– засобів ППО – 665 (+1),
– літаків – 332,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7173,
– крилатих ракет – 1848,
– кораблів/катерів – 24,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12 453 (+41),
– спеціальної техніки – 1496 (+10).
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