Потери России. Уничтожено почти 900 оккупантов и 30 единиц бронетехники врага за сутки
07.06.2023, 08:10
Фото: Генеральный штаб ВСУ
В течение суток Силы обороны ликвидировали 880 солдат оккупантов, 30 единиц бронетехники и 37 артсистем врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Общие боевые потери противника на 7 июня 2023 года ориентировочно составили:
личного состава – около 212 030 (+880) человек ликвидировано;
танков – 3873 (+13);
боевых бронированных машин – 7560 (+17);
артиллерийских систем – 3640 (+37);
РСЗО – 594 (+4);
средств ПВО – 352 (+1);
самолетов – 314 (+1);
вертолетов – 299 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3219 (+7);
крылатых ракет – 1171 (+0);
кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн – 6349 (+17);
специальной техники – 492 (+3).
- Генштаб сообщал, что за минувшие сутки произошло 30 боестолкновений, российские оккупанты наступали на трех направлениях.
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