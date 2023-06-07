Втрати Росії. Знищено майже 900 окупантів та 30 одиниць бронетехніки ворога за добу

Впродовж доби Сили оборони ліквідували 880 солдатів окупантів, 30 одиниць бронетехніки та 37 артсистем ворога. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 7 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 212 030 (+880) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3873 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 7560 (+17);

артилерійських систем ‒ 3640 (+37);

РСЗВ ‒ 594 (+4);

засобів ППО ‒ 352 (+1);

літаків ‒ 314 (+1);

гелікоптерів – 299 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7);

крилатих ракет ‒ 1171 (+0);

кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6349 (+17);

спеціальної техніки ‒ 492 (+3).

Генштаб повідомляв, що за минулу добу відбулось 30 боєзіткнень, російські окупанти наступали на трьох напрямках.

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