Втрати Росії. Знищено майже 900 окупантів та 30 одиниць бронетехніки ворога за добу
07.06.2023, 08:10
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Впродовж доби Сили оборони ліквідували 880 солдатів окупантів, 30 одиниць бронетехніки та 37 артсистем ворога. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Загальні бойові втрати противника на 7 червня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 212 030 (+880) осіб ліквідовано;
танків ‒ 3873 (+13);
бойових броньованих машин ‒ 7560 (+17);
артилерійських систем ‒ 3640 (+37);
РСЗВ ‒ 594 (+4);
засобів ППО ‒ 352 (+1);
літаків ‒ 314 (+1);
гелікоптерів – 299 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7);
крилатих ракет ‒ 1171 (+0);
кораблів/катерів ‒ 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6349 (+17);
спеціальної техніки ‒ 492 (+3).
- Генштаб повідомляв, що за минулу добу відбулось 30 боєзіткнень, російські окупанти наступали на трьох напрямках.
Читайте також: Українські бійці збили російський штурмовик Су-25
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі