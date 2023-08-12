Потери России: ВСУ уничтожили 510 оккупантов, сожгли 26 единиц техники и 15 артсистем

Вооруженные Силы Украины уничтожили 510 российских оккупантов, 26 единиц техники и 15 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что захватчики наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, а также контратакуют вблизи Урожайного. На фронте за сутки произошло 30 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 253290 (+510),



— танков — 4295 (+5),



— боевых бронированных машин — 8324 (+6),



— артиллерийских систем — 5053 (+10),



— РСЗО — 713,



— средства ПВО — 472 (+1),



— самолетов — 315,



— вертолетов — 313,



— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4201 (+4),



— крылатые ракеты — 1378 (+1),



— корабли/катера — 18,



— автомобильной техники и автоцистерн — 7523 (+12),



— специальная техника — 759 (+3).

В начале августа в МО заявили, что ВСУ на юге "местами прорвали первую линию обороны".

Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "более трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

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