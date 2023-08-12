Потери России: ВСУ уничтожили 510 оккупантов, сожгли 26 единиц техники и 15 артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 510 российских оккупантов, 26 единиц техники и 15 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что захватчики наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, а также контратакуют вблизи Урожайного. На фронте за сутки произошло 30 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 253290 (+510),
— танков — 4295 (+5),
— боевых бронированных машин — 8324 (+6),
— артиллерийских систем — 5053 (+10),
— РСЗО — 713,
— средства ПВО — 472 (+1),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 313,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4201 (+4),
— крылатые ракеты — 1378 (+1),
— корабли/катера — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7523 (+12),
— специальная техника — 759 (+3).
- В начале августа в МО заявили, что ВСУ на юге "местами прорвали первую линию обороны".
- Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "более трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
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