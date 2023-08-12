Втрати Росії: ЗСУ знищили 510 окупантів, спалили 26 одиниць техніки та 10 артсистем

Збройні Сили України знищили 510 російських окупантів, 26 одиниць техніки та 10 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що загарбники наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, а також контратакують поблизу Урожайного. На фронті за добу сталося 30 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 253 290 (+510),

— танків — 4295 (+5),

— бойових броньованих машин — 8324 (+6),

— артилерійських систем — 5053 (+10),

— РСЗВ — 713,

— засобів ППО — 472 (+1),

— літаків — 315,

— вертольотів — 313,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4201 (+4),

— крилатих ракет — 1378 (+1),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7523 (+12),

— спеціальної техніки — 759 (+3).

На початку серпня в МО заявили, що ЗСУ на півдні "місцями прорвали першу лінію оборони".

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

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