UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потери России: ВСУ уничтожили 520 оккупантов, 32 единицы техники и 13 артсистем за сутки

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 08:06
Потери России: ВСУ уничтожили 520 оккупантов, 32 единицы техники и 13 артсистем за сутки - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 520 российских оккупантов, 32 единицы техники и 13 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, а также атакуют выезд из города на Константиновку. Также идут ожесточенные бои в районе Авдеевки и Марьинки.

Общие потери врага за время большой войны составили: 

— личного состава — 199 980 (+520),

— танков — 3762 (+3),

— боевых бронированных машин — 7348 (+12),

— артиллерийских систем — 3150 (+13),

— РСЗО — 562,

— средств ПВО — 316,

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2732 (+12),

— крылатых ракет — 973,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6048 (+14),

— специальной техники — 410 (+3).

  • 13 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.
  • Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.
  • Утром 15 мая Сырский заявил, что успех контратак ВСУ в районе Бахмута "необходимо воспринимать как частичный".

Читайте также: Маляр: РФ подтягивает к окрестностям Бахмута десантно-штурмовые отряды, ВСУ продвигаются

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбассавдеевкапотериМарьинкабахмутгенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 