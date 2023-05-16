Потери России: ВСУ уничтожили 520 оккупантов, 32 единицы техники и 13 артсистем за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 520 российских оккупантов, 32 единицы техники и 13 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, а также атакуют выезд из города на Константиновку. Также идут ожесточенные бои в районе Авдеевки и Марьинки.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 199 980 (+520),

— танков — 3762 (+3),

— боевых бронированных машин — 7348 (+12),

— артиллерийских систем — 3150 (+13),

— РСЗО — 562,

— средств ПВО — 316,

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2732 (+12),

— крылатых ракет — 973,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6048 (+14),

— специальной техники — 410 (+3).

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