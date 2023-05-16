Потери России: ВСУ уничтожили 520 оккупантов, 32 единицы техники и 13 артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 520 российских оккупантов, 32 единицы техники и 13 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, а также атакуют выезд из города на Константиновку. Также идут ожесточенные бои в районе Авдеевки и Марьинки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 199 980 (+520),
— танков — 3762 (+3),
— боевых бронированных машин — 7348 (+12),
— артиллерийских систем — 3150 (+13),
— РСЗО — 562,
— средств ПВО — 316,
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2732 (+12),
— крылатых ракет — 973,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6048 (+14),
— специальной техники — 410 (+3).
- 13 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.
- Утром 15 мая Сырский заявил, что успех контратак ВСУ в районе Бахмута "необходимо воспринимать как частичный".
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