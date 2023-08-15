Потери России: ВСУ уничтожили 540 оккупантов, 29 артсистем и 48 единиц техники за сутки
15.08.2023, 08:31
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, 29 артиллерийских систем и 48 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери врага с начала большой войны составили:
— личного состава — 254920 (+540),
— танков — 4313 (+7),
— боевых бронированных машин — 8370 (+16),
— артиллерийских систем — 5128 (+29),
— РСЗО — 714,
— средства ПВО — 482 (+3),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 314 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4242 (+29),
— крылатые ракеты — 1387 (+8),
— корабли/катера — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7584 (+22),
— специальная техника — 769 (+3).
- 4 августа в Минобороны сообщили, что российские войска хотят снова оккупировать в Харьковской области территории, которые ВСУ освободили осенью 2022 года.
- 8 августа генерал-полковник Сырский посетил боевые подразделенияна Купянском направлении.
- 12 августа спикер ВСУ Череватый заявил, что в районе Купянска россияне не имеют даже тактического успеха.
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