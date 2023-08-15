Втрати Росії: ЗСУ знищили 540 окупантів, 29 артсистем та 48 одиниць техніки за добу

Збройні Сили України знищили 540 російських окупантів, 29 артилерійських систем та 48 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні втрати ворога з початку великої війни склали:

— особового складу — 254920 (+540),

— танків — 4313 (+7),

— бойових броньованих машин — 8370 (+16),

— артилерійських систем — 5128 (+29),

— РСЗВ — 714,

— засоби ППО — 482 (+3),

— літаків — 315,

— вертольотів — 314 (+1),

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4242 (+29),

— крилаті ракети — 1387 (+8),

— кораблі/катери — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7584 (+22),

— спеціальна техніка — 769 (+3).

4 серпня у Міноборони повідомили, що російські війська хочуть знову окупувати на Харківщині території, які ЗСУ звільнили восени 2022 року.

8 серпня генерал-полковник Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку.

12 серпня речник ЗСУ Череватий заявив, що в районі Куп'янська росіяни не мають навіть тактичного успіху.

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