Втрати Росії: ЗСУ знищили 540 окупантів, 29 артсистем та 48 одиниць техніки за добу
15.08.2023, 08:31
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України знищили 540 російських окупантів, 29 артилерійських систем та 48 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Загальні втрати ворога з початку великої війни склали:
— особового складу — 254920 (+540),
— танків — 4313 (+7),
— бойових броньованих машин — 8370 (+16),
— артилерійських систем — 5128 (+29),
— РСЗВ — 714,
— засоби ППО — 482 (+3),
— літаків — 315,
— вертольотів — 314 (+1),
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4242 (+29),
— крилаті ракети — 1387 (+8),
— кораблі/катери — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7584 (+22),
— спеціальна техніка — 769 (+3).
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