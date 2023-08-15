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Втрати Росії: ЗСУ знищили 540 окупантів, 29 артсистем та 48 одиниць техніки за добу

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 08:31
Втрати Росії: ЗСУ знищили 540 окупантів, 29 артсистем та 48 одиниць техніки за добу - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 540 російських окупантів, 29 артилерійських систем та 48 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога з початку великої війни склали:

— особового складу — 254920 (+540),

— танків — 4313 (+7),

— бойових броньованих машин — 8370 (+16),

— артилерійських систем — 5128 (+29),

— РСЗВ — 714,

— засоби ППО — 482 (+3),

— літаків — 315,

— вертольотів — 314 (+1),

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4242 (+29),

— крилаті ракети — 1387 (+8),

— кораблі/катери — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7584 (+22),

— спеціальна техніка — 769 (+3).

Читайте також: Лимано-Куп'янський напрямок. Проводиться "виховна робота" з росіянами – речник ЗСУ 

Дмитро Гриниченко
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