Потери России: ВСУ уничтожили 540 оккупантов, 34 единицы техники и 28 артсистем за сутки
02.08.2023, 07:51
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, 34 единицы техники и 28 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что на фронте произошло более 40 боевых столкновений, россияне атакуют в районе Бахмута и Донецка, пытаются отбить позиции под недавно освобожденным Старомайорским.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 247 230 (+540),
— танков — 4217 (+1),
— боевых бронированных машин — 8213 (+8),
— артиллерийских систем — 4866 (+27),
— РСЗО — 700 (+1),
— средств ПВО — 463 (+1),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 311,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 4042 (+15),
— крылатых ракет — 1347,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7349 (+25) ед.,
— специальной техники — 718.
- В ВСУ объяснили, что под Бахмутом Силы обороны придерживаются тактики медленного, но неуклонного продвижения. Используется тактика охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак.
- Группа снайперов "Призрак" за полгода работы на окраинах Бахмута уничтожила свыше 500 российских оккупантов.
- Оккупанты настойчиво пытаются остановить наступление Сил обороны под Бахмутом – Минобороны.
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