Втрати Росії: ЗСУ знищили 540 окупантів, 34 одиниці техніки та 28 артсистем за добу
Збройні Сили України знищили 540 російських окупантів, 34 одиниці техніки та 28 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень, росіяни атакують у районі Бахмута та Донецька, намагаються відбити позиції під нещодавно звільненим Старомайорським.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 247 230 (+540),
— танків — 4217 (+1),
— бойових броньованих машин — 8213 (+8),
— артилерійських систем — 4866 (+27),
— РСЗВ — 700 (+1),
— засобів ППО — 463 (+1),
— літаків — 315,
— вертольотів — 311,
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4042 (+15),
— крилатих ракет — 1347,
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7349 (+25) од.,
— спеціальної техніки — 718.
- У ЗСУ пояснили, що під Бахмутом Сили оборони дотримуються тактики повільного, але неухильного поступу. Використовується тактика охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак.
- Група снайперів "Привид" за пів року роботи на околицях Бахмута знищила понад 500 російських окупантів.
- Окупанти наполегливо намагаються зупинити наступ Сил оборони під Бахмутом – Міноборони.
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