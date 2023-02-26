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Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 660 окупантов и шесть танков

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 08:35
Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 660 окупантов и шесть танков - Фото
Украинская военная техника (Фото: EPA)

Российская армия в течение 25 февраля потеряла в Украине около 660 военных, шесть танков и семь артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 148 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 148 130 (+660) человек ликвидировано,
→ танков – 3381 (+6),
→ боевых бронированных машин – 6615 (+6),
→ артиллерийских систем – 2380 (+7),
→ РСЗО – 475 (0),
→ средств ПВО – 247 (0),
→ самолетов – 299 (0),
→ вертолетов – 288 (+1),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2037 (+2),
→ крылатых ракет – 873 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5242 (+2),
→ спецтехники – 230(0).

Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 660 окупантов и шесть танков

Читайте также: Россия теряет 2000 солдат на каждый 91 метр оккупации – The Times со ссылкой на разведку

Андрій Водяний
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война потери
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