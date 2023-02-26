Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 660 окупантов и шесть танков

Российская армия в течение 25 февраля потеряла в Украине около 660 военных, шесть танков и семь артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 148 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 148 130 (+660) человек ликвидировано,

→ танков – 3381 (+6),

→ боевых бронированных машин – 6615 (+6),

→ артиллерийских систем – 2380 (+7),

→ РСЗО – 475 (0),

→ средств ПВО – 247 (0),

→ самолетов – 299 (0),

→ вертолетов – 288 (+1),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2037 (+2),

→ крылатых ракет – 873 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 5242 (+2),

→ спецтехники – 230(0).

Читайте также: Россия теряет 2000 солдат на каждый 91 метр оккупации – The Times со ссылкой на разведку

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.