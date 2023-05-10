Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 690 оккупантов, 18 БМП, 15 крылатых ракет
Вооруженные Силы Украины уничтожили 690 российских оккупантов, 18 боевых бронированных машин пехоты и 15 крылатых ракет за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что захватчики продолжают штурмовать Бахмут, идут ожесточенные бои в районе Марьинки.
Общие потери врага с начала большой войны составили:
— личного состава — 196 310 (+690),
— танков — 3736 (+2),
— боевых бронированных машин — 7275 (+18),
— артиллерийских систем — 3039 (+8),
— РСЗО — 555 (+1),
— средств ПВО — 308 (+1),
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2624 (+6),
— крылатых ракет — 970 (+15),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5974 (+5),
— специальной техники — 389 (+1).
- Вчера, 9 мая 2023 года, под Бахмутом ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера
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