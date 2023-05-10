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Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 690 оккупантов, 18 БМП, 15 крылатых ракет

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 08:05
Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 690 оккупантов, 18 БМП, 15 крылатых ракет - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 690 российских оккупантов, 18 боевых бронированных машин пехоты и 15 крылатых ракет за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что захватчики продолжают штурмовать Бахмут, идут ожесточенные бои в районе Марьинки.

Общие потери врага с начала большой войны составили:

— личного состава — 196 310 (+690),

— танков — 3736 (+2),

— боевых бронированных машин — 7275 (+18),

— артиллерийских систем — 3039 (+8),

— РСЗО — 555 (+1),

— средств ПВО — 308 (+1),

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2624 (+6),

— крылатых ракет — 970 (+15),

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5974 (+5),

— специальной техники — 389 (+1).

Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 690 оккупантов, 18 БМП, 15 крылатых ракет
  • Вчера, 9 мая 2023 года, под Бахмутом ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера

Читайте также: В Бахмуте защитники "топорами" уничтожили российского пулеметчика в многоэтажке – видео

Наталія Медведєва
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потери генштаб война
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