Потери России: за сутки ВСУ уничтожили 450 россиян, девять единиц техники и семь артсистем
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 450 российских оккупантов, сожгли девять единиц техники и семь артиллерийских систем за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что ВСУ сохранили контроль над дорогами на Бахмут и отбили более 36 атак врага на Донбассе за сутки.
Общие потери противника во время большой войны составили:
— личного состава — 190 960 (+450),
— танков — 3700 (+1),
— боевых бронированных машин — 7192 (+3),
— артиллерийских систем — 2921 (+7),
— РСЗО — 544,
— средств ПВО — 295,
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2476 (+1),
— крылатых ракет — 932,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5845 (+3),
— специальной техники — 359 (+2).
- 27 апреля 2023 года в Пентагоне заявили, что, несмотря на большие потери в Украине, Россия остается опасной.
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