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Потери России: за сутки ВСУ уничтожили 450 россиян, девять единиц техники и семь артсистем

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01.05.2023, 08:16
Потери России: за сутки ВСУ уничтожили 450 россиян, девять единиц техники и семь артсистем - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 450 российских оккупантов, сожгли девять единиц техники и семь артиллерийских систем за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что ВСУ сохранили контроль над дорогами на Бахмут и отбили более 36 атак врага на Донбассе за сутки.

Общие потери противника во время большой войны составили:

— личного состава — 190 960 (+450),

— танков — 3700 (+1),

— боевых бронированных машин — 7192 (+3),

— артиллерийских систем — 2921 (+7),

— РСЗО — 544,

— средств ПВО — 295,

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2476 (+1),

— крылатых ракет — 932,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5845 (+3),

— специальной техники — 359 (+2).

Фото: Генштаб ЗСУ

Смотрите: Танки Т-90 и Т-72, БМП и опорные пункты. Спецподразделение СБУ в апреле уничтожило 21 цель

Мілана Головань
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война потери генштаб
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