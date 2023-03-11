Потери: ВСУ уничтожили 1010 оккупантов, сожгли 10 танков, 20 бронемашин и 10 артсистем

Вооруженные Силы Украины уничтожили 1010 российских оккупантов, 10 танков, 20 бронированных машин и 10 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что россияне пытаются отрезать снабжение Бахмута, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили более 100 атак за сутки.

Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава— 158 000 (+1010),

— танков — 3458 (+10),

— боевых бронированных машин — 6762 (+20),

— артиллерийских систем — 2483 (+8),

— РСЗО — 493 (+2),

— средств ПВО — 257 (+1),

— самолетов — 304,

— вертолетов — 289,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2108 (+1),

— крылатых ракет — 907,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5344 (+7),

— специальной техники — 242 (+2).

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Дмитро Гриниченко

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