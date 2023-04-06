Потери: ВСУ уничтожили 390 россиян, сожгли 14 единиц техники и семь артиллерийских систем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 390 россиян, сожгли 14 единиц техники и семь артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что ВСУ продолжают защищать Бахмут, Авдеевку и Марьинку, давая отпор интенсивным атакам российских оккупантов.
Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 176 630 человек (+390);
— танков — 3631 (+2);
— боевых бронированных машин — 7013 (+8);
— артиллерийских систем — 2714 (+7);
— РСЗО — 532;
— средств ПВО — 281 (+1);
— самолетов — 306;
— вертолетов — 292 (+1);
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2287 (+4);
— крылатых ракет — 911;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 5574 (+1);
— специальной техники — 302 (+3).
- Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
- ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. Все на контроле.
- В Бахмуте РФ продвинулась на метры, ВСУ лучше справляются с потерями, считает Запад.
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