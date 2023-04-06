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Генштаб: Идут интенсивные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 07:16
Генштаб: Идут интенсивные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Бахмут, Авдеевку и Марьинку, давая отпор интенсивным атакам российских оккупантов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 6 апреля.

Россияне продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжает его штурмовать. Оккупанты также вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки и Ивановского. Подразделения Сил обороны отразили около 20 атак противника на этом участке фронта.

Генштаб: Идут интенсивные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне пытались наступать в районах Новокалиново, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имели. Только около Марьинки враг совершил более 25 безуспешных атак.

Генштаб: Идут интенсивные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта

Генштаб: Идут интенсивные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта

На Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районах Невского и Серебрянского лесничества.

Генштаб: Идут интенсивные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Силы обороны уничтожили российский вертолет Ка-52 и два БПЛА типа Орлан и Supercam.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три склада боеприпасов, три позиции средств противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Наталія Медведєва
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