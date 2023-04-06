Генштаб: Идут интенсивные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта
Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Бахмут, Авдеевку и Марьинку, давая отпор интенсивным атакам российских оккупантов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 6 апреля.
Россияне продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжает его штурмовать. Оккупанты также вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки и Ивановского. Подразделения Сил обороны отразили около 20 атак противника на этом участке фронта.
На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне пытались наступать в районах Новокалиново, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имели. Только около Марьинки враг совершил более 25 безуспешных атак.
На Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районах Невского и Серебрянского лесничества.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Силы обороны уничтожили российский вертолет Ка-52 и два БПЛА типа Орлан и Supercam.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три склада боеприпасов, три позиции средств противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.
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