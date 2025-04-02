Повстанцы Мьянмы объявили перемирие из-за землетрясения, а армия пошла в наступление
В Мьянме несколько ведущих групп повстанцев, которые борются с хунтой, захвативших власть в стране в 2021 году, 1 апреля объявили месячную паузу в военных действиях, чтобы поддержать гуманитарные усилия по ликвидации последствий землетрясения. В то же время хунта заявила, что возобновляет военные действия. Об этом сообщает Le Figaro.
Лидер хунты Мин Аун Хлайн объяснил свое решение тем, что повстанцы могут воспользоваться паузой "для тренировки и организации нападений", поэтому пообещал продолжать "оборонительные действия".
Специальный посланник ООН в Мьянме Джули Бишоп призвала все стороны прекратить военные действия и не препятствовать операциям по оказанию помощи гражданскому населению.
Неправительственная организация Amnesty International заявила, что "бесчеловечные" военные атаки значительно усложняют оказание помощи жертвам землетрясения в Мьянме.
"Вы не можете просить помощи одной рукой, а бомбить другой", – сказал представитель организации Джо Фримен.
После землетрясения лидер хунты Мин Аун Хлайн обратился к международному сообществу с просьбой о помощи. Редкий шаг, как отмечает издание, свидетельствует о масштабах катастрофы.
- В центральной части Мьянмы утром 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7 . Толчки были ощутимы в нескольких соседних странах, в том числе в столице Таиланда, Бангкоке.
- Из-за разрушения и продолжающейся в Мьянме гражданской войны международные бригады спасателей начали заходить в самый пострадавший район только 30 марта.
- Власти Мьянмы объявили национальный траур с 31 марта по 6 апреля.
- Число жертв землетрясения в Мьянме во вторник, 1 апреля, по официальным данным, приблизилось к 3000 . Международные организации прогнозируют значительное увеличение количества после завершения поисково-спасательных операций.