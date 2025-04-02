Повстанцы Мьянмы объявили перемирие из-за землетрясения, а армия пошла в наступление

В пострадавшей от сильного землетрясения стране, где идет гражданская война, возобновились бои

Последствия землетрясения в Мьянме (Фото: NYEIN CHAN NAING/EPA)

В Мьянме несколько ведущих групп повстанцев, которые борются с хунтой, захвативших власть в стране в 2021 году, 1 апреля объявили месячную паузу в военных действиях, чтобы поддержать гуманитарные усилия по ликвидации последствий землетрясения. В то же время хунта заявила, что возобновляет военные действия. Об этом сообщает Le Figaro.

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Лидер хунты Мин Аун Хлайн объяснил свое решение тем, что повстанцы могут воспользоваться паузой "для тренировки и организации нападений", поэтому пообещал продолжать "оборонительные действия".

Специальный посланник ООН в Мьянме Джули Бишоп призвала все стороны прекратить военные действия и не препятствовать операциям по оказанию помощи гражданскому населению.

Неправительственная организация Amnesty International заявила, что "бесчеловечные" военные атаки значительно усложняют оказание помощи жертвам землетрясения в Мьянме.

"Вы не можете просить помощи одной рукой, а бомбить другой", – сказал представитель организации Джо Фримен.

После землетрясения лидер хунты Мин Аун Хлайн обратился к международному сообществу с просьбой о помощи. Редкий шаг, как отмечает издание, свидетельствует о масштабах катастрофы.

Гражданская война в Мьянме началась после государственного переворота 1 февраля 2021 года, когда демократически избранные президент Вин Мьин, государственная советница Аун Сан Су Чжи и другие лидеры руководящей партии были арестованы вооруженными силами Мьянмы. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлайну. Переворот вызвал массовые протесты в стране, в ходе которых было убито более 1000 протестующих.