Повстанці М'янми оголосили перемир'я через землетрус, натомість армія пішла у наступ

В постраждалій від сильного землетрусу країні, де триває громадянська війна, поновилися бої

Наслідки землетрусу у М'янмі (Фото: NYEIN CHAN NAING/EPA)

У М'янмі декілька провідних груп повстанців, які борються із хунтою, що захопила владу в країні у 2021 році, 1 квітня оголосили місячну паузу у військових діях, щоб підтримати гуманітарні зусилля по ліквідації наслідків землетрусу. Натомість хунта заявила, що відновлює військові дії. Про це повідомляє Le Figaro.

Лідер хунти Мін Аун Хлайн пояснив своє рішення тим, що повстанці можуть скористатися паузою "для тренування та організації нападів", тому пообіцяв продовжувати "оборонні дії".

Спеціальний посланник ООН у М'янмі Джулі Бішоп закликала всі сторони припинити військові дії та не перешкоджати операціям з надання допомоги цивільному населенню.

Неурядова організація Amnesty International заявила, що "нелюдські" військові атаки значно ускладнюють надання допомоги жертвам землетрусу в М’янмі.

"Ви не можете просити допомоги однією рукою, а бомбити іншою ", – сказав представник організації Джо Фрімен.

Після землетрусу лідер хунти Мін Аун Хлайн звернувся до міжнародної спільноти з проханням про допомогу. Рідкісний крок, як зазначає видання, свідчить про масштаби катастрофи.

Громадянська війна у М'янмі почалася після державного перевороту 1 лютого 2021 року, коли демократично обраних президента Він М'їна, державну радницю Аун Сан Су Чжі та інших лідерів керівної партії було заарештовано збройними силами М'янми. Влада перейшла до головнокомандувача збройними силами Мін Аун Хлайна. Переворот викликав масові протести у країні, під час яких було вбито понад 1000 протестувальників.