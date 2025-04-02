Повстанці М'янми оголосили перемир'я через землетрус, натомість армія пішла у наступ
У М'янмі декілька провідних груп повстанців, які борються із хунтою, що захопила владу в країні у 2021 році, 1 квітня оголосили місячну паузу у військових діях, щоб підтримати гуманітарні зусилля по ліквідації наслідків землетрусу. Натомість хунта заявила, що відновлює військові дії. Про це повідомляє Le Figaro.
Лідер хунти Мін Аун Хлайн пояснив своє рішення тим, що повстанці можуть скористатися паузою "для тренування та організації нападів", тому пообіцяв продовжувати "оборонні дії".
Спеціальний посланник ООН у М'янмі Джулі Бішоп закликала всі сторони припинити військові дії та не перешкоджати операціям з надання допомоги цивільному населенню.
Неурядова організація Amnesty International заявила, що "нелюдські" військові атаки значно ускладнюють надання допомоги жертвам землетрусу в М’янмі.
"Ви не можете просити допомоги однією рукою, а бомбити іншою ", – сказав представник організації Джо Фрімен.
Після землетрусу лідер хунти Мін Аун Хлайн звернувся до міжнародної спільноти з проханням про допомогу. Рідкісний крок, як зазначає видання, свідчить про масштаби катастрофи.
- У центральній частині М'янми вранці 28 березня стався землетрус магнітудою 7,7. Поштовхи були відчутні в кількох сусідніх країнах, зокрема в столиці Таїланду, Бангкоку.
- Через руйнування та громадянську війну, що триває у М'янмі, міжнародні бригади рятувальників почали заходити до найбільш постраждалого району тільки 30 березня.
- Влада М'янми оголосила національну жалобу з 31 березня до 6 квітня.
- Кількість жертв землетрусу у М'янмі у вівторок, 1 квітня, за офіційними даними, наблизилася до 3000. Міжнародні організації прогнозують значне збільшення цієї кількості після завершення пошуково-рятувальних операцій.