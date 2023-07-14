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Появились спутниковые и обычные фото последствий удара по отелю в Бердянске

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 00:04
Появились спутниковые и обычные фото последствий удара по отелю в Бердянске - Фото
Готель Дюна до удару ЗСУ (Фото з відкритих джерел)

Появился спутниковый снимок, на котором видны последствия удара по отелю "Дюна" во временно оккупированном Бердянске. Тогда в результате прямого попадания были ликвидированы российские военнослужащие, в том числе генерал-лейтенант Олег Цоков. Спутниковые снимки до и после удара опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

"Ущерб от удара по оккупированному Россией Бердянску (Запорожская область) виден на новых спутниковых снимках низкого разрешения", – написал он.

Еще фото последствий удара по "Дюне":

Появились спутниковые и обычные фото последствий удара по отелю в Бердянске

Появились спутниковые и обычные фото последствий удара по отелю в Бердянске
Оксана Житнюк
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войнапотериотельбердянскдюна
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