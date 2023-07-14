Появились спутниковые и обычные фото последствий удара по отелю в Бердянске

Появился спутниковый снимок, на котором видны последствия удара по отелю "Дюна" во временно оккупированном Бердянске. Тогда в результате прямого попадания были ликвидированы российские военнослужащие, в том числе генерал-лейтенант Олег Цоков. Спутниковые снимки до и после удара опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

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"Ущерб от удара по оккупированному Россией Бердянску (Запорожская область) виден на новых спутниковых снимках низкого разрешения", – написал он.

Damage from a strike in Russian-occupied Berdyansk (Zaporizhzhia Oblast) is visible in new low resolution satellite imagery. pic.twitter.com/c55dqgFibZ — Brady Africk (@bradyafr) July 13, 2023

Еще фото последствий удара по "Дюне":

11 июля появилась информация о ночном ударе по бердянской гостинице "Дюна", в результате которого был ликвидирован заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

12 июля Генштаб ВСУ подтвердил удар по"Дюне" и сообщил, что в течение ночи там был зафиксирован активный вывоз тел российских военнослужащих в местный морг.

13 июля Генштаб также подтвердил ликвидацию Цокова.

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