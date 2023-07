Появились спутниковые и обычные фото последствий удара по отелю в Бердянске

Появился спутниковый снимок, на котором видны последствия удара по отелю "Дюна" во временно оккупированном Бердянске. Тогда в результате прямого попадания были ликвидированы российские военнослужащие, в том числе генерал-лейтенант Олег Цоков. Спутниковые снимки до и после удара опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

"Ущерб от удара по оккупированному Россией Бердянску (Запорожская область) виден на новых спутниковых снимках низкого разрешения", – написал он.

Damage from a strike in Russian-occupied Berdyansk (Zaporizhzhia Oblast) is visible in new low resolution satellite imagery. pic.twitter.com/c55dqgFibZ