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З'явилися супутникові та звичайні фото наслідків удару по готелю у Бердянську

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 00:04
З'явилися супутникові та звичайні фото наслідків удару по готелю у Бердянську - Фото
Готель Дюна до удару ЗСУ (Фото з відкритих джерел)

З'явився супутниковий знімок, на якому видно наслідки удару по готелю "Дюна" у тимчасово окупованому Бердянську. Тоді внаслідок прямого влучання були ліквідовані російські військовослужбовці, у тому числі генерал-лейтенант Олег Цоков. Супутникові знімки до та після удару опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрік.

"Збитки від удару по окупованому Росією Бердянську (Запорізька область) видно на нових супутникових знімках низького дозволу", – написав він.

Ще фото наслідків удару по "Дюні":

З'явилися супутникові та звичайні фото наслідків удару по готелю у Бердянську

З'явилися супутникові та звичайні фото наслідків удару по готелю у Бердянську
Оксана Житнюк
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війнабердянськвтратиготельдюна
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