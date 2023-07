З'явилися супутникові та звичайні фото наслідків удару по готелю у Бердянську

З'явився супутниковий знімок, на якому видно наслідки удару по готелю "Дюна" у тимчасово окупованому Бердянську. Тоді внаслідок прямого влучання були ліквідовані російські військовослужбовці, у тому числі генерал-лейтенант Олег Цоков. Супутникові знімки до та після удару опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрік.

"Збитки від удару по окупованому Росією Бердянську (Запорізька область) видно на нових супутникових знімках низького дозволу", – написав він.

Damage from a strike in Russian-occupied Berdyansk (Zaporizhzhia Oblast) is visible in new low resolution satellite imagery. pic.twitter.com/c55dqgFibZ