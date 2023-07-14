З'явилися супутникові та звичайні фото наслідків удару по готелю у Бердянську
14.07.2023, 00:04
Готель Дюна до удару ЗСУ (Фото з відкритих джерел)
З'явився супутниковий знімок, на якому видно наслідки удару по готелю "Дюна" у тимчасово окупованому Бердянську. Тоді внаслідок прямого влучання були ліквідовані російські військовослужбовці, у тому числі генерал-лейтенант Олег Цоков. Супутникові знімки до та після удару опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрік.
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"Збитки від удару по окупованому Росією Бердянську (Запорізька область) видно на нових супутникових знімках низького дозволу", – написав він.
Damage from a strike in Russian-occupied Berdyansk (Zaporizhzhia Oblast) is visible in new low resolution satellite imagery. pic.twitter.com/c55dqgFibZ— Brady Africk (@bradyafr) July 13, 2023
Ще фото наслідків удару по "Дюні":
- 11 липня з'явилася інформація про нічний удар по бердянському готелю "Дюна", в результаті якого було ліквідовано заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова.
- 12 липня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по "Дюні" і повідомив, що протягом ночі там було зафіксовано активне вивезення тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу.
- 13 липня Генштаб також підтвердив ліквідацію Цокова.
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