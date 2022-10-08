Появились спутниковые снимки Крымского моста – до и после взрыва
08.10.2022, 21:18
Крымский мост (фото: t.me/riamelitopol)
Спутники PlanetScope сделали снимки Крымского моста. В Twitter компании Planet опубликованы снимки, сделанные до взрыва и после.
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Опубликованная пара снимков PlanetScope, сделана с разницей в один день, – 7 и 8 октября 2022 года.
На снимках показан поврежденный мост через Керченский пролив на вчерашний день, а также после взрыва, произошедшего сегодня.
До (нажмите, чтобы увеличить):
После (нажмите, чтобы увеличить):
- Рано утром на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
- После взрыва Путин поручил ФСБ "усиленно" защищать Крымский мост.
- Оккупанты утверждают, что движение поездов по Крымскому мосту якобы восстановлено, но просят россиян сократить поездки.
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