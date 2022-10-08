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Появились спутниковые снимки Крымского моста – до и после взрыва

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 21:18
Появились спутниковые снимки Крымского моста – до и после взрыва - Фото
Крымский мост (фото: t.me/riamelitopol)

Спутники PlanetScope сделали снимки Крымского моста. В Twitter компании Planet опубликованы снимки, сделанные до взрыва и после.

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Опубликованная пара снимков PlanetScope, сделана с разницей в один день, – 7 и 8 октября 2022 года.

На снимках показан поврежденный мост через Керченский пролив на вчерашний день, а также после взрыва, произошедшего сегодня. 

До (нажмите, чтобы увеличить):

Появились спутниковые снимки Крымского моста – до и после взрыва

После (нажмите, чтобы увеличить):

Появились спутниковые снимки Крымского моста – до и после взрыва

  • Рано утром на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
  • После взрыва Путин поручил ФСБ "усиленно" защищать Крымский мост.
  • Оккупанты утверждают, что движение поездов по Крымскому мосту якобы восстановлено, но просят россиян сократить поездки.

Читайте также: "Путин в ярости". Взрывы на Крымском мосту: что известно и чего ждать

Оксана Житнюк
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война взрыв Крым крымский мост
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