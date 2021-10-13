Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова
13.10.2021, 23:45
Антон Поляков (фото - Антон Поляков, Facebook)
В интернете появилось видео попыток спасти жизнь народного депутата Антона Полякова. Запись опубликовал Киев оперативный в Telegram.
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Судя по всему, в ролике смонтированы видео с камер наблюдения кафе, в котором отдыхал Поляков, и видео с камеры полицейского.
- Поляков умер в ночь на 8 октября в Днепровском районе Киева. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.
- По предварительной версии правоохранителей, причина смерти Полякова – острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.
- Полиция озвучила версии и обстоятельства смерти депутата Полякова – отравление или болезнь.
- 10 октября стало известно, что в крови погибшего был обнаружен метадон.
- Таксист, в машине которого ехал в ночь смерти Поляков, изменил показания. Депутат не был его случайным пассажиром, заявили в МВД.
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