Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова

В интернете появилось видео попыток спасти жизнь народного депутата Антона Полякова. Запись опубликовал Киев оперативный в Telegram.

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Судя по всему, в ролике смонтированы видео с камер наблюдения кафе, в котором отдыхал Поляков, и видео с камеры полицейского.

Поляков умер в ночь на 8 октября в Днепровском районе Киева. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.

По предварительной версии правоохранителей, причина смерти Полякова – острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.

Полиция озвучила версии и обстоятельства смерти депутата Полякова – отравление или болезнь.

10 октября стало известно, что в крови погибшего был обнаружен метадон.

Таксист, в машине которого ехал в ночь смерти Поляков, изменил показания. Депутат не был его случайным пассажиром, заявили в МВД.

Вадим Ребрина

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