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Служба внешней разведки отстранила от работы задержанного брата главы ОАСК Вовка

07.04.2021, 16:24
Служба внешней разведки отстранила от работы задержанного брата главы ОАСК Вовка - Фото
Павел Вовк (скриншот из видео интервью с Гордоном)

Задержанный вчера, 7 апреля, брат главы ОАСК Павла Вовка Юрий Зонтов является сотрудником Службы внешней разведки, его отстранили от работы на период досудебного расследования. Об этом свидетельствует запись в Facebook СВР.

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В сообщении говорится, что СВР содействует Национальному антикоррупционному бюро в расследовании о причастности сотрудника Службы к коррупции.

"По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью в должности СВРУ", – отмечают в Службе внешней разведки.

В СВР добавили, что на период досудебного расследования отстранили задержанного от исполнения служебных обязанностей.

  • 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. 
  • 3 февраля 2021 года ВАКС разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание. Однако ни на одно из них Вовка так и не привели.
  • 6 апреля брат Вовка – Юрий Зонтов и еще один адвокат были задержаны НАБУ, в ОАСК прошли обыски. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Зонтов – замначальника управления СВР.
  • 7 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала задержанным подозрение в даче взятки должностному лицу, или по предварительному сговору группой лиц (ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 УК).
Наталия Медведева
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ОАСК набу свр павел вовк юрий зонтов
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