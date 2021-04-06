Обыски в ОАСК. НАБУ задержало брата Вовка на получении $100 000
Национальное антикоррупционное бюро раскрыло двух адвокатов, которые якобы обещали при помощи главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка "решить вопрос" с одним из судей ОАСК за $100 000, сообщила пресс-служба НАБУ. Как пишет издание Слово и дило со ссылкой на источники в антикоррупционных органах, речь идет о брате Вовка – адвокате Юрии Зонтове.
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В НАБУ также рассказали, что сейчас детективы проводят обыски в помещении суда и по месту проживания адвокатов, один из которых "является близким родственником главы ОАСК".
По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, полученные деньги якобы предназначались за "вынесение решения по делу, которое слушается в Окружном админсуде Киева". Одного из адвокатов задержали.
Тем временем, информацию об обысках в ОАСК подтвердил в Facebook и сам Вовк.
- 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК. Сам Вовк подозреваемым себя не считает.
- 3 февраля 2021 года ВАКС разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание. Однако ни на одно из них Вовка так и не привели.
- 17 марта следственный судья ВАКС Андрей Бицюк отказал НАБУ и САП в продлении сроков расследования дела судей ОАСК. В тот же день НАБУ заявило, что завершило расследование дела ОАСК и открыло материалы.
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