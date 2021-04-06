Обыски в ОАСК. НАБУ задержало брата Вовка на получении $100 000

Национальное антикоррупционное бюро раскрыло двух адвокатов, которые якобы обещали при помощи главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка "решить вопрос" с одним из судей ОАСК за $100 000, сообщила пресс-служба НАБУ. Как пишет издание Слово и дило со ссылкой на источники в антикоррупционных органах, речь идет о брате Вовка – адвокате Юрии Зонтове.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В НАБУ также рассказали, что сейчас детективы проводят обыски в помещении суда и по месту проживания адвокатов, один из которых "является близким родственником главы ОАСК".

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, полученные деньги якобы предназначались за "вынесение решения по делу, которое слушается в Окружном админсуде Киева". Одного из адвокатов задержали.

Тем временем, информацию об обысках в ОАСК подтвердил в Facebook и сам Вовк.

Читайте также: Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.