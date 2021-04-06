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Обыски в ОАСК. НАБУ задержало брата Вовка на получении $100 000

06.04.2021, 14:07
Обыски в ОАСК. НАБУ задержало брата Вовка на получении $100 000 - Фото
Павел Вовк (скриншот из видео интервью с Гордоном)

Национальное антикоррупционное бюро раскрыло двух адвокатов, которые якобы обещали при помощи главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка "решить вопрос" с одним из судей ОАСК за $100 000, сообщила пресс-служба НАБУ. Как пишет издание Слово и дило со ссылкой на источники в антикоррупционных органах, речь идет о брате Вовка – адвокате Юрии Зонтове.

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В НАБУ также рассказали, что сейчас детективы проводят обыски в помещении суда и по месту проживания адвокатов, один из которых "является близким родственником главы ОАСК".

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, полученные деньги якобы предназначались за "вынесение решения по делу, которое слушается в Окружном админсуде Киева". Одного из адвокатов задержали.

Тем временем, информацию об обысках в ОАСК подтвердил в Facebook и сам Вовк.

Читайте также: Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив

Дарья Мостовая
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коррупция ОАСК набу обыски взятка павел вовк
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