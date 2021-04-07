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Венедиктова подписала подозрение брату Вовка и вспомнила о самом главе ОАСК

07.04.2021, 11:55
Венедиктова подписала подозрение брату Вовка и вспомнила о самом главе ОАСК - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение задержанному брату главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрию Зонтову, а также еще одному задержанному ранее адвокату. Об этом она написала в Facebook. 

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"Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь – прямая дорога на скамью подсудимых", – пишет генпрокурор.

В сообщении она указала, что вчера правоохранители изъяли у Зонтова часть "взятки" в размере $80 000. Кроме этого, еще $3,7 млн, 840 000 евро, 20 000 фунтов стерлингов, 230 000 гривен.

При этом Венедиктова отметила, что Зонтов является братом главы ОАСК.

Ранее Вовк у себя в Facebook писал, что его брата "используют как "расходный материал" для сведения личных счетов с ним. Кроме того, он отмечал, что оценка Офиса генпрокурора "является сдержанной и взвешенной".
Станислав Стороженко
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ОАСК набу подозрение сап ОГП юрий зонтов
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