Венедиктова подписала подозрение брату Вовка и вспомнила о самом главе ОАСК
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение задержанному брату главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрию Зонтову, а также еще одному задержанному ранее адвокату. Об этом она написала в Facebook.
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"Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь – прямая дорога на скамью подсудимых", – пишет генпрокурор.
В сообщении она указала, что вчера правоохранители изъяли у Зонтова часть "взятки" в размере $80 000. Кроме этого, еще $3,7 млн, 840 000 евро, 20 000 фунтов стерлингов, 230 000 гривен.
При этом Венедиктова отметила, что Зонтов является братом главы ОАСК.
- 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК. Сам Вовк подозреваемым себя не считает.
- 3 февраля 2021 года ВАКС разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание. Однако ни на одно из них Вовка так и не привели.
- Вчера, 6 апреля, брат Вовка Зонтов и еще один адвокат были задержаны НАБУ, в ОАСК прошли обыски.
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