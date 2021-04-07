Венедиктова подписала подозрение брату Вовка и вспомнила о самом главе ОАСК

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение задержанному брату главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрию Зонтову, а также еще одному задержанному ранее адвокату. Об этом она написала в Facebook.

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"Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь – прямая дорога на скамью подсудимых", – пишет генпрокурор.

В сообщении она указала, что вчера правоохранители изъяли у Зонтова часть "взятки" в размере $80 000. Кроме этого, еще $3,7 млн, 840 000 евро, 20 000 фунтов стерлингов, 230 000 гривен.

При этом Венедиктова отметила, что Зонтов является братом главы ОАСК.

Станислав Стороженко

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