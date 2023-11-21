Правительство Фицо и отказ от помощи Украине получили одобрение парламента Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил вотум доверия парламента страны и поддержку политической программы, согласно которой Словакия свернет военную помощь Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Получение новым правительством вотума доверия является формальной процедурой, так как новое правительство и без него пользуется поддержкой правящей парламентской коалиции.

Коалиция Фицо объединяет его социал-консервативную партию SMER-SD с имеющими меньшее число депутатов левой партией и националистической партией. Коалиция приняла политическую программу правительства на прошлой неделе.

Помимо свертывания военной помощи Украине, программа предполагает введение специального налога на банковскую прибыль и меры по снижению процентных ставок по ипотечным кредитам. Специальные сборы будут введены также для сверхприбылей в других секторах экономики, которые пока не определены.

Несмотря на отказ от дальнейшей военной помощи, Словакия признает безусловный суверенитет Украины в рамках ее международно признанных границ.

30 сентября в Словакии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала популистская партия Фицо SMER-SD (Курс – социальная демократия).

Фицо дважды был премьером страны (в 2006-2010 и в 2012-2018 годах). Еще в предыдущую каденцию он называл "неэффективными" санкции ЕС против России, хотя голосовал за их введение. Фицо потерял должность в 2018 году после серии коррупционных скандалов, апогеем которого стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки.

25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо.

8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

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