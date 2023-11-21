Уряд Фіцо та відмова від допомоги Україні отримали схвалення парламенту Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав вотум довіри парламенту країни та підтримку політичної програми, згідно з якою Словаччина згорне військову допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters.

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Здобуття новим урядом вотуму довіри є формальною процедурою, оскільки новий уряд і без нього користується підтримкою керівної парламентської коаліції.

Коаліція Фіцо об'єднує його соціал-консервативну партію SMER-SD з меншою кількістю депутатів лівої партії та націоналістичної партії. Коаліція ухвалила політичну програму уряду минулого тижня.

Крім згортання військової допомоги Україні, програма передбачає запровадження спеціального податку на банківський прибуток та заходи щодо зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами. Спеціальні збори будуть запроваджені також для надприбутків у інших секторах економіки, які поки що не визначені.

Попри відмову від подальшої військової допомоги, Словаччина визнає безумовний суверенітет України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

30 вересня у Словаччині пройшли парламентські вибори, перемогу на яких здобула популістська партія Фіцо SMER-SD (Курс – соціальна демократія).

Фіцо двічі був прем'єром країни (у 2006-2010 та у 2012-2018 роках). Ще за попередньої каденції він називав "неефективними" санкції ЄС проти Росії, хоча голосував за їхнє введення. Фіцо втратив посаду у 2018 році після серії корупційних скандалів, апогеєм якого стало вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини.

25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо.

8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

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