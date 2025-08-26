Правительство Польши готовит законопроект для обхода вето Навроцкого на помощь украинцам

Документ должен быть внесен в Сейм до 9 августа

Адам Шлапка (Фото: PAP)

Совет министров Польши подготовит законопроект о льготах для иностранцев, который должен помочь урегулировать ситуацию с вето польского президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. Об этом сообщает RMF24.

По словам представителя правительства Адама Шлапки, документ должен быть подготовлен к следующей сессии Сейма.

"К следующей сессии Сейма правительство подготовит еще один законопроект, который урегулирует все эти вопросы", – заявил он.

Шлапка добавил, что предложенное решение "защитит нас от хаоса, который может возникнуть в результате президентского вето".

Представитель польского правительства отметил, что решение проблемы, в том числе и с финансированием системы Starlink для Украины, "прежде всего является вопросом интересов Польши".

"В интересах Польши, чтобы линия фронта проходила как можно дальше от польских границ, и только по этой причине мы должны поддерживать Украину", – заявил Шлапка.

Он отметил, что после вето Навроцкого в российских СМИ началась "определенная эйфория". Поэтому польское правительство должно подготовить решение для "обеспечения безопасности".

Согласно расписанию Сейма, следующая сессия состоится 9-12 сентября.