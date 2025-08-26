Уряд Польщі готує законопроєкт, щоб обійти вето Навроцького на допомогу українцям

Документ має бути внесений до Сейму до 9 серпня

Рада міністрів Польщі підготує законопроєкт щодо пільг для іноземців, що має допомогти врегулювати ситуацію із вето польського президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям. Про це повідомляє RMF24.

За словами речника уряду Адама Шлапки, документ має бути підготовлений до наступної сесії Сейму.

"До наступної сесії Сейму уряд підготує ще один законодавчий проєкт, який врегулює всі ці питання" – заявив він.

Шлапка додав, що запропоноване рішення "захистить нас від хаосу, який може виникнути внаслідок президентського вето".

Представник польського уряду зазначив, що розв'язання проблеми, зокрема і з фінансуванням системи Starlink для України, "перш за все є питанням інтересів Польщі".

"В інтересах Польщі, щоб фронт проходив якомога далі від польських кордонів, і лише з цієї причини ми повинні підтримувати Україну", – заявив Шлапка.

Він зауважив, що після вето Навроцького в російських медіа розпочалася "певна ейфорія". Тому польський уряд має підготувати рішення для "забезпечення безпеки".

Згідно з розкладом Сейму, наступна сесія відбудеться 9-12 вересня.