Правительство Польши готовится к переговорам по границе. Выступили против блокады техники
Министр по цифровым вопросам Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что переговоры по блокаде границы с Украиной обязательно состоятся. Об этом он сообщил в интервью Polsat News.
По его словам, государство должно способствовать решению конфликта на границе, а фермер "должен понимать, что, например, он не может протестовать, отстаивая, что военная техника не должна поступать в Украину".
"Мы находимся в постоянном контакте с правительством Украины. Имеются определенные договоренности о том, что состоится встреча правительства Украины и правительства Польши. Неудивительно, что о встрече говорит Владимир Зеленский. Есть проблемы, идет война", — сказал Гавковский.
Он отметил, что встреча правительств обязательно состоится, но неизвестно, 24 февраля ли, однако решение будет принято 22 февраля.
"Диалог между Польшей, Брюсселем и Киевом, например, в случае с фермерами, необходимо поддерживать", — заявил министр.
Чиновник подчеркнул, что ситуации, когда протестующие могут заблокировать проезд военной техники в Украину, быть не должно.
Ранее Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге. Также для участия во встрече Украина пригласила и представителя Еврокомиссии.
- Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги около трехсот городов страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе. 11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорохуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту выходку негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.
- 18 февраля польские фермеры начали мешать проезду автобусов. Также они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев – Хелм с 260 пассажирами, большинство из которых – женщины с детьми.
- 20 февраля польские фермеры высыпали четыре тонны кукурузы на дорогу возле пункта пропуска "Медыка – Шегини". Агропродукция из Украины направлялась в Германию транзитом через Польшу.
- Польский президент отреагировал на протесты фермеров на границе с Украиной: он заявил, что это "сложная проблема", но главной причиной происходящего является российская агрессия против Украины.
- 21 февраля Зеленский провел селектор, на котором, кроме ежедневных тем, было обсуждено блокирование на польской границе. Он подчеркнул, что ситуацию подробно разобрали и следующие шаги будут "очень быстро".
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