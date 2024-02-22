Правительство Польши готовится к переговорам по границе. Выступили против блокады техники

Гавковский заявил, что протестующие фермеры не должны блокировать на границе военную технику для Украины

Кшиштоф Гавковский (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Министр по цифровым вопросам Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что переговоры по блокаде границы с Украиной обязательно состоятся. Об этом он сообщил в интервью Polsat News.

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По его словам, государство должно способствовать решению конфликта на границе, а фермер "должен понимать, что, например, он не может протестовать, отстаивая, что военная техника не должна поступать в Украину".

"Мы находимся в постоянном контакте с правительством Украины. Имеются определенные договоренности о том, что состоится встреча правительства Украины и правительства Польши. Неудивительно, что о встрече говорит Владимир Зеленский. Есть проблемы, идет война", — сказал Гавковский.

Он отметил, что встреча правительств обязательно состоится, но неизвестно, 24 февраля ли, однако решение будет принято 22 февраля.

"Диалог между Польшей, Брюсселем и Киевом, например, в случае с фермерами, необходимо поддерживать", — заявил министр.

Чиновник подчеркнул, что ситуации, когда протестующие могут заблокировать проезд военной техники в Украину, быть не должно.

Ранее Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге. Также для участия во встрече Украина пригласила и представителя Еврокомиссии.

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