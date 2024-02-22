Уряд Польщі готується до переговорів щодо кордону. Виступили проти блокади військової техніки
Міністр із цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що переговори щодо блокади кордону з Україною обов'язково відбудуться. Про це він повідомив в інтерв'ю Polsat News.
За його словами, держава має сприяти вирішенню конфлікту на кордоні, а фермер "має розуміти, що, наприклад, він не може протестувати, обстоюючи, що військова техніка не повинна надходити в Україну".
"Ми перебуваємо у постійному контакті з урядом України. Є певні домовленості про те, що відбудеться зустріч уряду України та уряду Польщі. Не дивно, що про зустріч говорить Володимир Зеленський. Є проблеми, триває війна", — сказав Гавковський.
Він зазначив, що зустріч урядів обов'язково відбудеться, але невідомо, чи 24 лютого, проте рішення буде ухвалено 22 лютого.
"Діалог між Польщею, Брюсселем та Києвом, наприклад, у випадку з фермерами, необхідно підтримувати", – заявив міністр.
Чиновник наголосив, що ситуації, коли протестувальники можуть заблокувати проїзд військової техніки в Україну, не повинно бути.
Раніше Зеленський доручив уряду України до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польського президента та прем'єра та попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі. Також до участі у зустрічі Україна запросила і представника Єврокомісії.
- Польські фермери з 9 лютого на тракторах блокують дороги близько трьохсот міст. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. 11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.
- 18 лютого польські фермери почали заважати проїзду автобусів. Також вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм із 260 пасажирами, більшість із яких – жінки з дітьми.
- 20 лютого польські фермери висипали чотири тонни кукурудзи на дорогу біля пункту пропуску "Медика – Шегіні". Агропродукція з України прямувала до Німеччини транзитом через Польщу.
- Польський президент відреагував на протести фермерів на кордоні з Україною: він заявив, що це "складна проблема", але головною причиною того, що відбувається, є російська агресія проти України.
- 21 лютого Зеленський провів селектор, на якому, окрім щоденних тем, було обговорено блокування на польському кордоні. Він наголосив, що ситуацію докладно розібрали і наступні кроки будуть "дуже швидко".
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