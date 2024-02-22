Уряд Польщі готується до переговорів щодо кордону. Виступили проти блокади військової техніки

Гавковський заявив, що протестувальники не повинні блокувати на кордоні військову техніку для України

Кшиштоф Гавковський (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Міністр із цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що переговори щодо блокади кордону з Україною обов'язково відбудуться. Про це він повідомив в інтерв'ю Polsat News.

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За його словами, держава має сприяти вирішенню конфлікту на кордоні, а фермер "має розуміти, що, наприклад, він не може протестувати, обстоюючи, що військова техніка не повинна надходити в Україну".

"Ми перебуваємо у постійному контакті з урядом України. Є певні домовленості про те, що відбудеться зустріч уряду України та уряду Польщі. Не дивно, що про зустріч говорить Володимир Зеленський. Є проблеми, триває війна", — сказав Гавковський.

Він зазначив, що зустріч урядів обов'язково відбудеться, але невідомо, чи 24 лютого, проте рішення буде ухвалено 22 лютого.

"Діалог між Польщею, Брюсселем та Києвом, наприклад, у випадку з фермерами, необхідно підтримувати", – заявив міністр.

Чиновник наголосив, що ситуації, коли протестувальники можуть заблокувати проїзд військової техніки в Україну, не повинно бути.

Раніше Зеленський доручив уряду України до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польського президента та прем'єра та попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі. Також до участі у зустрічі Україна запросила і представника Єврокомісії.

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